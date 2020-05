Politie gaat af op melding gewapende Brazilianen en vindt wapens en patronen

De politie van Brokopondo is afgelopen woensdag gestuit op enkele wapens en patronen, die mogelijk toebehoren aan een groep Brazilianen. De politie kreeg die dag namelijk een melding dat vier gewapende Brazilianen, nabij de aanmeerplaats van Afobaka in Suriname waren gesignaleerd.

Toen de gealarmeerde politie ter plaatse arriveerde, was de groep reeds vertrokken met achterlating van hun spullen. Deze bestonden uit twee wapens namelijk een five shooter en een enkelloop geweer, een flink aantal jachtpatronen, bivakmutsen en handschoenen en nog wat andere spullen zoals op de foto te zien is.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat het viertal een bootsman had benaderd om ze via het stuwmeer over te brengen naar een goudveld nabij Brownsberg. Het vermoeden bestaat dat ze van plan waren een overval te plegen op een goudzoekerskamp.

De politie heeft de achtergelaten spullen in beslag genomen voor onderzoek.