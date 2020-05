OAS waarnemersmissie verkiezingen brengt bezoek aan Buza-minister

De electorale waarnemersmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS-EOM) heeft zaterdag 23 mei een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle. De delegatieleider van de OAS-missie, Ambassadeur Gonzalo Koncke, die vergezeld was van vier waarnemers, bedankte de Surinaamse regering voor de gelegenheid aan de OAS geboden om voor de zevende keer de verkiezingen in Suriname te mogen observeren.

Hij waardeert de manier waarop de missie ontvangen is en het harde voorbereidend werk dat de Surinaamse regering verzet heeft ondanks de uitdagingen vanwege de Covid-19 pandemie. Het is voor de OAS belangrijk om aanwezig te zijn bij verkiezingen, aangezien het principe van democratie hoog in het vaandel staat voor de organisatie en als belangrijkste boodschap gaf de OAS-vertegenwoordiger mee dat de missie gereed is om de democratie in Suriname te helpen waarborgen.

Suriname is het eerste land binnen de regio dat een verkiezing organiseert na de wereldwijde uitbraak van de Covid-19 pandemie en de minister benadrukte dat de regering onder leiding van president Bouterse zich erop heeft toegelegd dat, met inachtneming van de preventieve maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus, de verkiezingen voortgang kunnen vinden zoals aangekondigd tijdens de jaarrede in september 2019.

Hierbij sprak zij de hoop uit dat Suriname als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere landen, in het bijzonder de landen in de Caraïbische Regio, waarvan enkele ook dit jaar naar de stembus gaan.

De minister gaf de OAS-missie mee dat de huidige regering haar vertrouwen stelt op eerlijke en transparante verkiezingen en benadrukt het principe van geen-inmenging in nationale aangelegenheden van een democratisch en soeverein land.

In het kader van het verder formaliseren van deze OAS-waarnemersmissie heeft eveneens op het ministerie van Buitenlandse Zaken de ondertekening plaatsgevonden van een Overeenkomst ter zake het verkiezingsproces in Suriname.

Van Surinaamse zijde plaatsten de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau en de respectieve directeuren van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken hun handtekening onder de overeenkomst tezamen met het hoofd van de delegatie van de OAS-waarnemersmissie.

De missie vertrekt op woensdag 27 mei 2020 uit Suriname.

Eerder brachten ook de Caricom waarnemers een bezoek aan de minister: