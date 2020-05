Moslims in Suriname vieren vandaag Id-Ul-Fitre na einde ramadan

Vandaag, zondag 24 mei, vieren bijna alle moslims over de hele wereld het einde van de ramadan. Ook in Suriname wordt vandaag Id-Ul-Fitre door alle moslims gevierd. En dat is niet altijd het geval. Een deel van de moslims volgt namelijk de kalender en weet vooraf wanneer het einde van de ramadan is.

Een ander deel werkt volgens de zogenoemde ‘maanwaarneming’. Als de nieuwe maan gezien wordt dan is het de volgende dag Id-Ul-Fitre. Is dit niet het geval dan wordt er een extra dag gevast en is Id-Ul-Fitre een dag later.

In Suriname is Id-Ul-Fitre, door Javaanse moslims ook ‘Bodo’ genoemd, een nationale vrije dag. De Surinaamse overheid heeft deze dag vastgesteld op maandag 25 mei. Dat is ook de dag waarop in Suriname de verkiezingen plaats vinden.