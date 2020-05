DR-kandidaat A20 overleden aan verwondingen opgelopen bij zware aanrijding

Districtsraad kandidaat Ileen Sandaal van politieke partij A20 in het district Para is op de Spoedeisende Hulp (SEH) in Suriname overleden aan de verwondingen die zij opliep bij een zware aanrijding zaterdag op de Afobakaweg. De aanrijding vond plaats ter hoogte van mast 50 en drie voertuigen waren erbij betrokken.

Volgens de politie reden twee van de voertuigen richting Afobaka en één richting Paramaribo. De auto die richting Paramaribo reed was een Toyota Ractis en werd bestuurd door een vrouw. De autobestuurster verloor bij een inhaalmanoeuvre de controle over het stuur en kwam in botsing met een tegenliggende Toyota Alex. Na deze botsing, kwam de veroorzaker vervolgens frontaal in botsing met een Toyota Probox die bestuurd werd door Sandaal.

Sandaal bevond zich met drie anderen in de auto. Zij raakte bekneld in het voertuig en moest door Manschappen van het Korps Brandweer Suriname eruit worden bevrijd. Sandaal liep een fractuur op aan beide benen en verkeerde in kritieke toestand. Haar drie mede inzittenden liepen een ribfractuur op.

De bestuurder van de Alex kwam met de schrik vrij. De veroorzaker had diepe snijwonden aan beide benen. In haar auto zat er nog een manspersoon en hij raakte ernstig gewond aan zijn linkerarm. De slachtoffers werden met drie ambulances afgevoerd naar de SEH.

Sandaal was leerkracht. Haar collega’s, politieke vrienden en kennissen zijn diep geschokt met haar overlijden.

SLV