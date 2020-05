Busje meerdere keren over de kop na klapband op Afobakaweg; 6 gewonden

In Suriname is een Noah busje met 9 inzittenden zaterdagavond op de Afobakaweg ter hoogte van Marshallkreek meerdere keren over de kop geslagen na een klapband. Daarbij raakten 6 personen waaronder de bestuurder gewond en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Volgens de politie kwamen de inzittenden uit een goudveld en reden over de Afobakaweg richting Paramaribo. Ter hoogte van Marshallkreek zou de bestuurder de controle over het voertuig hebben verloren na een klapband. Daardoor sloeg het busje meerdere keren over de kop.

Kort voor het zwaar eenzijdig verkeersongeval vond er een ook een zware aanrijding aan de Afobakaweg plaats ter hoogte van mast 50. Daarbij raakten ook 6 personen gewond en allemaal zijn ook per ontboden ambulance afgevoerd naar de SEH. In één van de betrokken auto’s bij de aanrijding zaten leden van de nieuwe Surinaamse politieke partij A20 (Alternatief 2020).