Stemgerechtigden in quarantaine kunnen stemmen op mobiel stembureau

Om de mensen in Suriname die op verkiezingsdag nog in overheidsquarantaine zitten de mogelijkheid te bieden hun stem uit te brengen, wordt er een mobiel stembureau ingericht. Deze zal opgezet worden bij het Zorghotel aan de Anton Dragtenweg in Paramaribo.

Dat zei Danielle Veira van het COVID-19 Managementteam, gisteren tijdens de reguliere persconferentie. In totaal kunnen 221 Surinaamse kiesgerechtigden op deze manier hun stem uitbrengen.

Personen die in verplichte quarantaine zitten, zijn verdeeld over verschillende locaties. De autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de mensen vanuit hun quarantainelocatie naar het Zorghotel worden vervoerd, om hun stem daar uit te brengen bij de mobiele unit aldus Veira.