Illegale vrouw met hoge koorts en pas geboren baby opgepakt

Afgelopen woensdagavond is een illegale vrouw in Suriname opgepakt. De vrouw, die een van de grenzen van Suriname is overgestoken, is opgepakt met een baby van 8 dagen oud. Ze had hoge koorts, meldde kolonel Jerry Slijngaard vrijdag.

De vrouw is samen met haar baby in quarantaine geplaatst en krijgt medische zorg. Het is niet bekend of zijn besmet is met het coronavirus. Er zijn een aantal baby’s in quarantaine, aldus de kolonel tijdens de reguliere persconferentie van de regering in samenwerking met het Nationaal COVID-19 Management Team (NCMT).

Volgens Slijngaard zijn er op dit moment in totaal 692 personen in quarantaine. Op zaterdag 23 mei zal een grote groep van repatrianten de quarantaine na 14 dagen verlaten. Het gaat om 309 repatrianten uit Nederland. Ze krijgen een zogeheten exit-screening samen met 28 repatrianten uit Cuba.