Blommenstein Cosmetica wil Suriname unieke producten aanbieden

Blommenstein Cosmetica is een vrij nieuw cosmetica bedrijf in Suriname. “Onze producten worden hier handgemaakt, zijn van hoge kwaliteit en zijn er op gericht om mensen meer fun te bieden naast een heerlijke verzorging. Wij willen onze bijdrage aan het ‘No Spang‘ gevoel in Suriname leveren” zegt mede-eigenaar Renate Meulensteen.

Het assortiment van Blommenstein Cosmetica bestaat uit de Brada lijn, ispeciaal ontwikkeld voor heren, met een rijke, mannelijke geur. De Pikin lijn voor kinderen met een heerlijk fris-zoete geur, speciaal ontwikkeld om het baden voor ouder en kind leuker te maken. De overige 5 lijnen zijn geschikt voor dames, hoewel sommige lijnen ook als unisex lijnen gezien zouden kunnen worden.

Breyti ruikt naar gember en citrus en helpt je dag extra energiek te starten, Bruya no dé is een moderne twist op de klassieke lavendelgeur en helpt je te ontspannen, Krin is een heerlijke pure, “groene” geur die je doet denken aan natuur. De Switi lijn ruikt naar de sappigste, zoetste watermeloen die je ooit hebt geproefd en de No Spang lijn ruikt volgens Blommenstein Cosmetica naar een tropisch paradijs. “Voor mij ruikt deze lijn, zoals no spang voelt” zegt Meulensteen met een dromerige blik in haar ogen.

Alle Blommenstein Cosmetica producten zijn handgemaakt in Suriname. Wel komt een groot deel van de ingrediënten uit Amerika. “We willen onze klanten heel graag kwaliteit en continuïteit bieden, op dit moment hebben we nog niet de juiste partners gevonden in Suriname om dat mee te doen. Maar we zijn nog aan het zoeken, want het zou voor het milieu en de binnenlandse economie natuurlijk geweldig zijn als we dergelijke samenwerkingen kunnen realiseren” aldus het bedrijf.