Suriname ontvangt geneesmiddelen uit ITFC-fondsen

Om de druk op de beschikbare valuta te ontlasten, is de regering in de hoedanigheid van het ministerie van Handel Industrie & Toerisme in zee gegaan met de ISDB, om via haar financiƫle werkarm de ITFC, geneesmiddelen en medische verbruiksartikelen aan te kopen voor de totale Surinaamse gemeenschap.

De aankopen worden verdeeld in tranches, waarvan de eerste tranche ter waarde van USD 1.3 miljoen reeds in Suriname is aangekomen. De geneesmiddelen die aangekocht zijn door de regering uit ITFC-fondsen worden door het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname opgeslagen en gedistribueerd naar alle ziekenhuizen, particuliere apotheken en overige overheidsgezondheidsinstellingen.

Op dit moment wordt er keihard door de regering gewerkt aan het binnenhalen van de volgende tranche die een geschatte waarde zal hebben van Usd 1.1 miljoen, meldt het ministerie.