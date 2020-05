Solarlampen project afgesloten in Sipaliwini

In het kader van de 150ste geboortedag van Mahatma Ghandi heeft het ministerie van Sport- en Jeugdzaken samen met de Ambassade van India in Suriname een project genaamd “Solar Urja through Location for Sustainability” (SOULS) uitgevoerd.

SOULS is een initiatief van IIT Bombay welke schone energie helpt leveren aan het land door een duurzaam en gelokaliseerd ecosysteem voor zonne-energie te ontwikkelen. Op woensdag 20 mei is in het district Sipaliwini dit project afgesloten met 40 jongeren. Het solar lampen project is uitgevoerd in Paramaribo, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini.

De United Nations Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeur, Sivern Hammen, gaf aan dat de UN SDG staat voor de ontwikkeling van jongeren. Hij benadrukte de essentie van het nastreven van de UN SDG’s teneinde de wereld tot een betere plek te maken voor mens, plant en dier. Kapitein Erwin Godlieb, tevens vertegenwoordiger van het dorpsbestuur Pokigron, vindt het een eer dat de jongeren van Sipaliwini ook deel uit kunnen maken van dit project.

“Het is van belang dat onze jongere vroegtijdig kennis maken met zonne-energie lampen”, gaf de kapitein aan. Hij heeft een beroep gedaan op de participanten om niet alleen bezig te zijn met hun smartphones, maar ook te blijven participeren aan projecten die hun ontwikkeling kunnen bevorderen.

Minister Lalinie Gopal heeft de leerlingen uitgelegd wat dit solar project inhoud en de voordelen van solar lampen voorgehouden. Bij het invallen van de schemer branden de lampjes vanzelf zonder dat bedrading en elektriciteit nodig is. Door de aanschaf van deze zonne- energie lampen zal ook de energierekening dalen en tegelijkertijd wordt door het gebruik van die lampjes CO2-uitstoot vermindert.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft middels haar jeugdambassadeursprogramma’s jeugdleiders uit de verschillende districten voorgedragen die vervolgens een onlineworkshop hebben gevolgd. Deze Surinaamse leiders zijn voor dit project ingezet om de kennis en vaardigheden die zij hebben opgedaan, over te brengen aan de overige jongeren in de verschillende districten.