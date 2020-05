Guyanese vrouwen begonnen drugs te verkopen vanwege Covid-19 pandemie

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade, bijgestaan door leden van de Narcotic Intelligence Unit (N.I.U.) hebben op vrijdag 8 mei een inval gepleegd op een woonadres in de Christophel Kerstenstraat. Daarbij zijn in totaal vier personen van Guyanese afkomst aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

Op die locatie zijn drie vrouwen en een man van Guyanese komaf aangehouden te weten: de 57-jarige Cegleti C., de 35-jarige Natoya J., de 53-jarige Alyson J. en de 55-jarige Wayne F. In totaal trof de politie ruim drie pond Marihuana, 11 XTC tabletten en SRD 2500,- in het huis aan.

Wayne beweert dat hij al jaren marihuana gebruiker is. De vrouwen gaven aan dat zij vanwege de Covid-19 pandemie ertoe overgingen drugs te verkopen.

De drugssoorten en het geld zijn in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat het geldbedrag de opbrengst is van drugsverkoop, meldt de Surinaamse politie.