Bejaarde man om het leven gebracht bij brute roofmoord in Suriname

Het voertuig van een begrafenisondernemer staat bij de woning (foto) waar afgelopen nacht een brute roofmoord plaatsvond. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat daarbij een bejaarde man om het leven is gebracht.

Dit misdrijf zou rond 03.00u hebben plaats gevonden tijdens de avondklok. Volgens de eerst informatie werd er ingebroken in de woning van de man, die zich bevindt aan de Dinastraat in het politie verzorgingsgebied Munder. Aldaar werd er een man levenloos aangetroffen onder een hoop kleren en was het huis overhoop gehaald.

Het lichaam van de man vertoonde tekenen van een misdrijf. Het is nog onbekend wat er allemaal is meegenomen. Eenheden van de Surinaamse politie zijn op moment van schrijven nog ter plaatse en druk bezig met het onderzoek.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.