Autobestuurder komt plotseling op rijhelft tegenligger en veroorzaakt zware aanrijding

Donderdagavond was het weer raak tijdens de avondklok in Suriname. Deze twee voertuigen kwamen rond 23.45u frontaal in botsing met elkaar aan de Coesewijnestraat, nadat één van de bestuurders plotseling op de rijhelft van zijn tegenligger kwam.

De aanrijding vond plaats nabij de Coesewijnebrug. De taxi reed over de Coesewijnestraat richting de Ephraimszegenweg. De andere auto reed in tegenovergestelde richting naar de Duisburglaan. Op een bepaald moment kwam de bestuurder door nog toe onbekende reden plotseling op de rijhelft van de taxichauffeur met als gevolg een frontale botsing.

Beide bestuurders raakten gewond en zijn per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Beide auto’s hebben zware schade opgelopen en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.