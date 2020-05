President Bouterse komt vandaag met Covid-19 statement

President Desi Bouterse zal vandaag op de nationale radio en televisie een statement afleggen met betrekking tot Covid-19 in Suriname.

Ook zal het Surinaamse staatshoofd ingaan op de versoepelde maatregelen die op zondag 10 mei zijn ingegaan. De totale lockdown voor de grensrivieren werd aangepast naar een partiële lockdown van 18.00u – 06.00u. Daarnaast werd de partiële lockdown in de rest van Suriname aangepast van 23.00u tot 05.00u.

Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met vandaag elf. Op dit moment heeft Suriname slechts één active case. Negen personen zijn genezen verklaard en één persoon is overleden. Momenteel zitten 576 personen in quarantaine op overheidslocaties.