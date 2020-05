Bouterse: ‘Suriname krijgt nieuwe, geavanceerde luchthaven’

Met nog maar een paar dagen te gaan tot de verkiezingen, is de Surinaamse president opnieuw druk aan het beloven geslagen. Na eerdere beloftes dat Suriname fly-overs zou krijgen en een eigen treinverbinding, komt Bouterse nu met de belofte dat Suriname een nieuwe, geavanceerde luchthaven krijgt.

“Ik geloof dat we ready zijn om de kracht van onze geografische ligging volop te benutten. Binnenkort start de groundbreaking voor de bouw van onze nieuwe, geavanceerde luchthaven 🙏🇸🇷 Een preview” schreef de president op zijn Facebook pagina. De preview bestaat uit bovenstaande twee plaatjes die een indruk zouden geven van hoe de luchthaven eruit moet komen te zien.

Critici hechten weinig waarde aan deze nieuwe belofte van Bouterse. “Niet alleen had hij ons fly-overs en een trein beloofd, ook de belofte van een lagere valuta koers en goedkopere producten in de winkel, weet deze president niet waar te maken. Het zijn pure verkiezingspraatjes” is de strekking op social media.

Z’n eigen achterban daarentegen is laaiend enthousiast en juicht het initiatief toe met de woorden “We can do the job!”.