VIDEO: Man (21) steekt Chinese supermarkt exploitant neer na woordenwisseling

Een Chinese supermarkt exploitant is op zaterdagavond 16 mei neergestoken en zwaar gewond geraakt, in zijn handelszaak gevestigd in de Koulenstraat in het district Nickerie. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt. De steekpartij is vastgelegd met een beveiligingscamera en de beelden zijn onderaam dit bericht te zien.

De supermarket houder werd neergestoken door de 21-jarige Roger S. nadat zij een woordenwisseling kregen. Na zijn daad vluchtte Roger weg van de locatie. Dezelfde avond heeft de vader van Roger hem naar de politie gebracht.

De supermarket exploitant is na de steekpartij zwaargewond opgenomen in het MMC ziekenhuis in Nickerie. Operatief ingrijpen bleek noodzakelijk te zijn.

De dader is in verzekering gesteld voor poging tot moord, poging tot doodslag en zware mishandeling, meldt de Surinaamse politie. Het mes waarmee Roger het strafbaar feit gepleegd heeft is door de politie in beslag genomen.

