Vanwege corona regels nu maximaal 300 Noodfonds registraties per dag

Vanaf vandaag, woensdag 20 mei, zullen per dag maximaal 300 personen worden geholpen bij het COVID-19 Support Center aan de Gongrijpstraat in Suriname. Dit Noodfonds is vanaf maandag 18 mei 2020 operationeel. Op sociale media verschenen direct na de eerste dag beelden, waarop te zien is dat mensen gewoon chaotisch dicht op elkaar staan en geen rekening houden met de COVID-19 veiligheidsregels.

Ook vandaag was het weer druk getuige de foto hierboven en onderstaande video. “Na evaluatie is gebleken dat de COVID-19 veiligheidsregels onvoldoende in acht worden genomen door de honderden mensen die zich op dag 1 en 2 zijn komen opgeven voor financiële steun vanuit het COVID-19 Noodfonds” meldt de Surinaamse overheid.

In de groep die zich als eerste heeft aangemeld, zijn onder meer crafters en personen die werken in de entertainmentindustrie. Zij ontvingen na goedkeuring van hun aanvraag een goedkeuringsbewijs voor uitbetaling, welke vanaf woensdag 20 mei 2020 zal geschieden door het Ministerie van Arbeid.

Registratie kan van 09.00 tot 13.00 uur, met een maximum van 300 personen per dag.

Aan allen die zich komen registreren wordt een beroep gedaan zich te houden aan de COVID-19 veiligheidsregels: handen reinigen, afstand houden, hoesten of niezen in een zakdoek/tissue of de elleboogholte. En als u griepverschijnselen heeft, blijf thuis.

De uitkering van personen die reeds vóór COVID-19 in aanmerking kwamen voor een werkloosheid uitkering, wordt voortgezet onder de geldende voorwaarden.