Twee vrouwen zwaar verwond door man met eind hout

In Suriname heeft een man in het weekend te Papatam in Albina twee vrouwen na een ruzie zodanig geslagen met een eind hout dat zij zware lichamelijke letsels hebben opgelopen. Eén van de slachtoffers is opgenomen in het ziekenhuis en de andere is na medische behandeling naar huis gestuurd.

Volgens de politie zijn de slachtoffers en de man familie van elkaar. Zij kregen een hevige woordenwisseling over een nog onduidelijke kwestie. Op een bepaald moment nam de man een eind hout en sloeg de vrouwem ermee.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De verdachte is aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De politie is nog bezig met het onderzoek om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld.