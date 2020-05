SZF-kantoor geopend in Saramacca

Het Staatziekenfonds Suriname (SZF) heeft op maandag 18 mei in het district Saramacca en wel het ressort Jarikaba een kantoor geopend. Het publiek kan er terecht voor het indienen van recepten. Hierdoor hoeft men niet helemaal naar Paramaribo om over de medicijnen te beschikken.

Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai zegt dat Jarikaba in opmars is. Een jaar terug werd begonnen met het uitwerken van de plannen toen president Desiré Bouterse in het gebied was. Mensen hebben gevraagd om decentralisatie van zaken. Er werden eerder een incassokantoor, voor het betalen van water- en stroomrekening, en een CBB-kantoor geopend en recentelijk werden alle lozingen opgehaald. Met het SZF-kantoor en apotheek erbij hoeven burgers volgens de DC niet helemaal naar de stad voor indienen van recepten.

Humphrey Hasrat, hoofd medische dienst van het SZF, zei namens directeur Rick Kromodihardjo dat het beleid van de regering erop gericht is om maximaal service te bieden aan de Surinaamse bevolking. Het SZF heeft invulling gegeven aan deze opdracht. De introductie van de welbekende huisartsenposten is ook een succes gebleken. De patient kan elke dag, zeven dagen in de week terecht bij deze posten indien de huisartsen na 19.00 uur niet beschikbaar zijn.

Vanaf 1 november 2019 tot nu toe hebben 15.000 patienten gebruikt gemaakt van deze diensten. Aan de huisartsposten zijn ook apotheken gekoppeld die 1×24 uur open zijn en er zijn genoeg medicamenten beschikbaar. Er komt in de toekomst ook een huisartsenpost in de omgeving van het nieuwe SZF-kantoor.

President Desi Bouterse heeft na het officiele gedeelte kort een bezoek gebracht aan het SZF-kantoor en was ingenomen dat burgers nu dichtbij huis terecht kunnen om hun medische recepten in te dienen.