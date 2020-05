Samenwerking VHP en Haïtiaanse gemeenschap in Suriname

Na aftastende gesprekken met de VHP heeft een groep Haïtianen besloten om samen te werken met de VHP. Dat heeft de partij dinsdag in een persbericht gemeld. Op maandag 18 mei 2020 vierde de Haïti gemeenschap samen met de VHP, de vlaggen-dag van Haïti in het partijcentrum van de VHP.

“Deze groep is erg blij dat de VHP, de Haïtiaanse gemeenschap wil ondersteunen voor een beter bestaan in Suriname. Ze zal ook haar ondersteuning geven aan de VHP bij de komende verkiezingen van 25 mei 2020. Ze heeft al plannen op papier die ze wil uitvoeren in de komende jaren en dat de Haïtianen die hier wonen erkenning krijgen van de overheid” aldus de partij.

VHP voorzitter Chan Santokhi gaf in zijn speech aan dat de vlaggen-dag een historisch moment is, een historische dag voor Haïti en voor de Haitiaanse broeders en zusters die hier wonen, ze zijn allemaal Surinamers.

“Voor VHP is 18 mei ook een belangrijke dag, bekroning voor de VHP, want 6 jaar terug is het transformatieproces van de VHP begonnen. We hebben nu alle bevolkingsgroepen in onze partij” zei de voorzitter.