Brandweerman (35) tijdens sporten overleden

In Suriname is een brandweerman dinsdagavond tijdens het sporten om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man gestationeerd was te Albina. Hij zou iets na 21.00u overleden zijn op de kazerne aldaar.

Volgens de eerste berichten gaat het om brandweerman Brian Sedney, die slechts 35 jaar oud is geworden. Hij zou vermoedelijk een hartaanval hebben gehad en is ter plaatse overleden.

Medewerkers van het Korps Brandweer Suriname zijn in diepe shock na het tragisch verlies van hun collega.