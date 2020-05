Prijzen Parbo Bier producten wederom verhoogd

De prijzen van de bekende Parbo Bier producten zijn vandaag wederom verhoogd in Suriname. Zo is de mini Parbo in blik verhoogd van SRD 9.00 naar SRD 11.00 en het grote blik van SRD 12.50 naar SRD 15.00. De djogo kost nu SRD 24.00 in plaats van SRD 20. Een kleine fles Heineken is van SRD 11.00 verhoogd naar SRD 13.00 en voor een grote fles moet in plaats van SRD 22.00 nu SRD 26.50 betaald worden.

Een saleamanager van de Surinaamse Brouwerij zegt aan Waterkant dat de prijzen wederom zijn verhoogd als gevolg van de lokale inflatie en de enorme stijging van de wisselkoersen, voornamelijk de euro. Een groot deel van de grondstoffen, verpakkingsmaterialen, international transport en geïmporteerd bier zijn euro gerelateerd.

De salesmanager is nog altijd tevreden dat bier betaalbaar gehouden wordt ten opzichte van andere alcohol soorten die veel duurder zijn geworden als gevolg van de huidige omstandigheden. Hieronder een prijslijst van de nieuwe prijzen.