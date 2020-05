Man tijdens plassen beroofd door gewapende en gemaskerde mannen

In Suriname is een man zondagavond tijdens het plassen door gewapende en gemaskerde mannen van zijn sieraden beroofd. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de beroving rond 23.45u plaatsvond in het ressort Latour.

Het slachtoffer was in zijn auto aan het rijden tijdens de avondklok en stopte zijn voertuig langs de weg om even te plassen. Tijdens het urineren stopte een wit gelakt voertuig waaruit vier gemaskerde mannen stapten.

Het slachtoffer werd onder schot gehouden en werd van halskettingen en vingerringen beroofd. Na de beroving reden de mannen hard weg in een onbekende richting. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

De politie werd gealarmeerd en heeft aangifte ter zake opgenomen. De zaak is in verder onderzoek bij de Surinaamse politie.