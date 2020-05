Jogi: ‘Afonsoewa riep oppositie zelf ook jap-japi’

VHP parlementariër Mahinder Jogi reageerde maandagavond tijdens de DNA vergadering op NDP lid Silvana Afonsoewa met de woorden ‘jap-japi hoor ie mofo‘, omdat zij buiten de microfoon allerlei dingen riep terwijl Jogi sprak. Hij gebruikt daarbij het woord jap-japi (aapje) omdat diezelfde Afonsoewa de oppositie en de krijgsraad in januari dit jaar uitmaakte voor jap-japi en kes-kesi.

Dat zei Jogi na afloop van de DNA vergadering aan Starnieuws. De politicus benadrukt dat het niet racistisch was bedoeld, zoals NDP’ers op social media beweren. Ik heb juist jap-japi gezegd omdat dit woord ook gebruikt is door Afonsoewa in Ocer. Kennelijk kon het toen wel” aldus Jogi.

Hij zegt tegen Starnieuws dat zijn uitspraak als een grap was bedoeld en niets te maken heeft met etniciteit. Hij vindt het jammer dat hij gisteravond uit de zaal is gezet.

Afonsoewa haalde in januari 2020 in NDP partij centrum Ocer flink uit naar de oppositie en de Krijgsraad. “2020 is ons jaar NDP’ers. Oppositie noch krijgsraad zal de show stoppen. No wan p’tjing jap japi, no wang p’tjing kes kesi e kong tap a show” riep ze toen tot grote hilariteit van de aanwezigen: