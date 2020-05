Gerehabiliteerde wegstrekking Monkshoop-Vijfde Rijweg opgeleverd

De gerehabiliteerde wegstrekking Monkshoop-Vijfde Rijweg in het ressort Wayambo is gisteren opgeleverd. De weg heeft nu een breedte van 7.20 meter. Monkshoop-Vijfde Rijweg is een hele belangrijke verbindingsweg in Suriname die deel uitmaakt van de Oost-Westverbinding. Het Surinaamse Aannemingsbedrijf Tjong A Langa heeft in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) de werkzaamheden uitgevoerd.

Onder de aanwezigen bevonden zich: de districtcommissaris van Saramacca Sarwankoemar Ramai, de minister van OWT&C Vijay Chotkan samen met zijn directie teamen stafleden, directie en personeelsleden van Tjong A Langa en Sunecon, overige genodigden.

Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai bedankte een ieder die hieraan heeft gewerkt en sprak de hoop uit dat er goed gebruik gemaakt zal worden van de weg. Daarnaast deed hij een beroep op de verkeersdeelnemers om zich te houden aan de regels van het verkeer zoals aangegeven is op de verkeersborden.