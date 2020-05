Dit jaar al meer dan zestig auto’s over de kop in Suriname

In Suriname zijn in de maanden januari tot en met april al meer dan 60 auto’s over de kop gegaan. Te hard rijden zou een van de oorzaken zijn waardoor auto’s over de kop slaan, zegt de voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) tegen de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens voorzitter Helmut Gezius zouden in april meer auto’s over de kop zijn geslagen, omdat automobilisten zich naar huis moesten haasten vanwege de ingestelde avondklok. De cijfers komen van de afdeling Medische registratie van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo.

Het aantal verkeersdoden in Suriname bedraagt tot nu toe 22. Hoeveel van deze slachtoffers over de kop zijn gegaan is niet duidelijk. Afgelopen weekend ging deze auto nog over de kop, omdat de slipper van de bestuurder bleef hangen achter het gaspedaal: