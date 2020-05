Dankzij Marokko heeft Paramaribo Zoo een waterpark voor kinderen

Vanmorgen vond in Suriname de technische oplevering plaats van het Werehpai Waterpark in de Paramaribo Zoo. Dit project is tot stand gekomen dankzij financiering door de regering van het koninkrijk van Marokko.

Het zwembad is vooral bedoeld om de kinderen tegemoet te komen. Het ontwerp van het pretpark is in handen van Hesdy Mertowirio, die gespecialiseerd is in het namaken van rotsformaties en boomstronken.

Bekijk hieronder een kort filmpje van het Werehpai Waterpark: