Tiener (13) beschoten door buurjongen na ruzie over meisje

Een 13-jarige jongen is zaterdagavond rond 23.15u aan de Djamoenastraat in het politieressort Latour beschoten door een buurjongen na een ruzie over een meisje.

Volgens de politie was de tiener op bezoek bij zijn oma. Vervolgens ging hij ondanks de lockdown over straat en ontmoette twee buurjongens. Op een bepaald moment kreeg de 13-jarige een woordenwisseling met de buurjongens over een meisje.

Een van de buurjongens haalde daarbij plotseling een gasbuks te voorschijn en schoot gericht op de 13-jarige. Het slachtoffer raakte gewond in zijn onder voet. Na de daad maakten de verdachten zich uit de voeten.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer af te voeren naar de Spoedeisende Hulp in Suriname. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de buurjongens.