Slipper vast, auto eindigt op z’n kop in de goot

Deze auto kwam zondag iets na 18.00u op z’n kop terecht in een goot langs de Palissadeweg in het district Para. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval, waarbij twee mensen betrokken waren.

De bestuurder van het voertuig reed samen in de auto met een jongen, toen het ongeval gebeurde. Hij verklaarde dat een van z’n slippers achter het gaspedaal was blijven hangen, waardoor zijn auto was doorgeschoten.

De auto ging van de weg en eindigde op z’n kop in de goot, waarbij de bestuurder vast kwam te zitten. Buurtbewoners hebben moeten helpen om de man eruit te halen. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij.

De politie kwam ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.