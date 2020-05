Nederlandse vrouw (25) aangehouden in zaak doodgeschoten Cubaan

De Surinaamse politie heeft een 25-jarige vrouw met de Nederlandse nationaliteit aangehouden in de zaak waarbij zondagavond een 28-jarige man met een VHP t-shirt werd doodgeschoten te Commewijne. Het slachtoffer, de Cubaan Leosbel Izquierdo Noriego, zou een woordenwisseling met deze vrouw, Charisma B., hebben gehad die haar vriend erbij haalde. Deze vriend schoot de Cubaan vervolgens dood en raakte een andere Cubaanse vrouw daarbij.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de overledene met anderen zat te borrelen bij een Car Center na een optocht van een politieke partij. Op een gegeven moment ontstond er een woordenwisseling tussen Noriego en Charisma B. Zij liep vervolgens naar haar vriend die op straat stond en vertelde hem waarschijnlijk dat zij in een woordenwisseling was geraakt met Noriego.

De vriend van Charisma, wiens personalia nog niet bekend is bij de politie, stapte naar Noriego toe om hem rekenschap te vragen. De confrontatie tussen deze twee mannen liep zodanig uit de hand dat de vriend een vuistvuurwapen te voorschijn haalde waarmee hij enkele schoten loste.

Een kogel raakte Noriego in zijn borststreek en hij viel dood neer. Een 32-jarige Cubaanse vrouw M F, die dichtbij Izquierdo Noriego stond, liep een schotverwonding op aan haar linker boven arm.

Nadat de schoten gevallen waren renden Charisma en haar vriend weg van de locatie om kort daarop een autobestuurder, die toevallig over de Oost West verbinding kwam aangereden, tot stoppen te dwingen waarna zij onder bedreiging met het vuurwapen in de auto stapten en de bestuurder dwongen om met hun weg te rijden.

Verschillende politie eenheden reageerden op het gebeurde en kwamen erachter in welk voertuig Charisma en haar vriend zich bevonden. Toen zij door hadden dat de politie hun achterna kwam dwongen zij de autobestuurder om het voertuig voor een houtzagerij te stoppen. Charisma en haar vriend sprongen uit het voertuig en renden het terrein van de houtzagerij op.

De politieambtenaren renden het terrein op en kwamen daarbij te staan tegenover de eigenaar van de houtzagerij, die een gaspistool in zijn hand had. Er ontstond een misverstand tussen de politieambtenaren de eigenaar van de houtzagerij omdat de politie dacht dat hij de schutter was. Het gevolg was dat eigenaar van de houtzagerij in zijn linker onderbeen is geschoten door de politie.

In de directe omgeving van de houtzagerij eigenaar trof de politie een vuistvuurwapen met drie scherpe patronen aan. Het vermoeden bestaat dat dit wapen door de vriend van Charisma op het terrein was weggegooid tijdens hun vlucht. Behalve dat gaspistool is ook het vuistvuurwapen door de politie in beslag genomen.

Het is de politie gelukt om Charisma aan te houden maar haar vriend wist te ontkomen. Charisma bleek 12 XTC tabletten in haar bezit te hebben. Zij is inmiddels in verzekering gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Charisma, B. maakt gebruik van haar zwijgrecht in zoverre dat zij zelf niet bereidt is de naam van haar vriend prijs te geven aan de politie.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast van Leosbel Izquierdo Noriego. Zijn lijk is in opdracht van het Openbaar Ministerie, ter obductie, in beslag genomen. De gewonde Cubaanse vrouw en de eigenaar van de houtzagerij zijn medisch behandelt en verkeren buiten levensgevaar