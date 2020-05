Militair schoot op buurvrouw en familie omdat ze hem bedreigden met houwers

De militair die afgelopen zaterdag drie mensen neerschoot met zijn dienst vuistvuurwapen, deed dat omdat ze op hem afkwamen met houwers. Dat blijkt het officiƫle persbericht hierover, van het Korps Politie Suriname. De slachtoffers zijn een buurvrouw van de militair, haar zus en haar broer.

Volgens het voorlopige politie onderzoek leven de militair en zijn buurvrouw O.S. in onmin met elkaar. Kort voor het schiet incident waren beide partijen op het politie bureau Santopolder om te praten over hun verstoorde relatie. De politie trad bemiddelend op waarna partijen weer naar huis mochten.

Buurvrouw O.S. bleek echter niet content te zijn met wat op het politie bureau afgesproken was, want zij schakelde haar zus P.S. en broer B.S. in. Gezamenlijk gingen zij zaterdagmorgen 16 mei, gewapend met houwers, naar de woning van de militair.

De militair gaf aan dat hij ernstig bedreigt werd door de buurvrouw en haar familie. Dat hij eerst een waarschuwing schot loste met zijn dienst vuistvuurwapen en dat toen dat niet hielp hij genoodzaakt was gericht te schieten op zijn belagers.

Hij schoot daarbij gericht op hun onderbenen en raakte alle drie. Per ontboden ambulances zijn broer en zusters overgebracht naar het ziekenhuis om medische hulp te krijgen. De politie van Santodorp droeg het vuurwapen en de militair over aan de Militaire Politie.

Er zal een gezamenlijk onderzoek worden verricht door de politie en de Militaire Politie, meldt het Korps Politie Suriname.