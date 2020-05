Man in rolstoel aangereden op de Indira Gandhiweg

In Suriname is een man in een rolstoel zondagavond op de Indira Gandhiweg aangereden. In een filmpje dat via Facebook is gedeeld, is te zien dat de man roerloos midden op het wegdek ligt.

Volgens de eerste berichten zou hij aangereden zijn door een automobilist. Wat hij op het wegdek deed is nu nog niet bekend. Omstanders en weggebruikers ontfermden zich over de man.

De politie was snel ter plekke en heeft een ambulance ingeschakeld. Deze heeft de man met zware verwondingen vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.