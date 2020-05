Ma Dini heeft geen spijt van uitlatingen

Ma Dini Blokland heeft in een gesprek met Radio Stanvaste aangegeven dat ze geen spijt heeft van haar uitlatingen. Ze blijft ook bij de beweringen die ze gedaan heeft over de first-lady van Suriname, Ingrid Bouterse-Waldring.

Blokland, die zegt dat ze de moeder van de partij NDP was, beschuldigde de first lady via sociale media van betrokkenheid bij een diamantroof. Daarbij zou een zwarte diamant van 320 karaat ter waarde van 80 miljoen dollar zijn ontvreemd.

De first-lady pikte dit niet en spande een kortgeding aan tegen Ma Dini. Volgens Blokland heeft ze alles over de diamantroof zwart op wit staan en dat is aan de rechter overhandigd, evenals WhatsApp berichten.

Op woensdagmiddag 27 mei aanstaande doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in het kort geding.

Luister hier naar het interview: