Illegale gouddelvers stormen wederom concessie Boss Enterprises binnen

Illegale Surinaamse gouddelvers van Balingsoela in het district Brokopondo zijn zondagmiddag wederom de concessie van mijnbouwbedrijf Boss Enterprises binnengestormd. De illegalen drongen de concessie gewapend met houwers en machines binnen.

Waterkant verneemt dat de politie van het gebied ter plaatse ging na de melding te hebben ontvangen van het voorval. De wetsdienaren maanden de illegale goudzoekers aan om het gebied te verlaten. Echter weigerden zij de aanmaning en hebben aangegeven dat zij in de consessie zullen blijven. De gouddelvers zijn de mening toegedaan dat de consessie in hun gemeenschapsbos zit en het dan mogelijk moet zijn dat zij op een deel van de concessie goud zoeken.

Het is niet de eerste keer dat Boss Enterprises last heeft van illegalen op haar goudconcessie. Maart dit jaar stormden de illegalen voor de zoveelste keer ook gewapend de consessie binnen. Daarbij werd het aanwezige personeel ge√Įntimideerd, geslagen en met de dood bedreigd. Ook werden bedrijfseigendommen vernietigd. Het bedrijf in Suriname werd toen voor enige tijd gesloten. De medewerkers die daar vertoefden werden met de meeste spoed naar Paramaribo gebracht.

Eerder heeft directeur Narpath Bissumbhar van Boss Enterprises laten weten dat het bedrijf sinds 1996 activiteiten ontplooit in het gebied. Dat jaar heeft het een exploratievergunning gekregen en in 2012 een exploitatievergunning. In 2016 is Boss Enterprises begonnen met haar operaties en naar zijn zeggen waren al daarvoor mensen van het gebied tegen de activiteiten. Volgens Bissumbhar bevindt het bedrijf niet in het gemeenschapsbos en daarnaast is er in de omgeving ook een andere goudconsessie. Naar zeggen van de directeur viel er vroeger wel een deel van het gemeenschapsbos in zijn consessie, maar dat is sinds 1998 komen te vervallen.