Recreatieoorden in Suriname blijven gesloten

De verschillende recreatieoorden in Suriname blijven vooralsnog gesloten. In samenspraak met de districtscommissarissen is besloten deze gelegenheden in de districten voorlopig nog niet open te stellen. Zeker de oorden die zich bevinden in de risicogebieden (grensgebieden). Volgens Rachel Koningsbloem-Pinas directeur Toerisme van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) zal spoedig bekend worden gemaakt wanneer zulks zal plaatsvinden.

Voor de touroperators en gidsen geldt dat die city tours in Paramaribo mogen houden voor groepen niet groter als 10 personen met inachtneming van alle Covid-19 richtlijnen. De entertainmentindustrie mag vooralsnog geen grootschalige evenementen organiseren waar grote groepen mensen op afkomen. Het aantal van 50 personen op een locatie mag niet overschreden worden.

Op de Surinaamse samenleving wordt een beroep worden gedaan mede controle te helpen uitoefenen en kan men alle waargenomen misstanden doorgeven via de klachtenlijn van het ministerie op het nummer 1940.

De HIT-functionares roept de samenleving op om niet in oude gewoonten te vervallen, aangezien de oude situatie niet meer bestaat. “Bedrijven hebben de moeilijke taak de juiste balans te vinden tussen het economisch belang en ons allen gezondheidsbelang”.