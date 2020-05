Overloper gooit NDP spullen live in de prullenbak

Opmerkelijk moment zaterdagavond tijdens de vijfde ‘online massameeting’ van de ABOP in Suriname. Jerrel Modiwirijo, die afgelopen maand van de ABOP naar de NDP was overgelopen, gooide zijn NDP shirt en pet live in de prullenbak. De Surinaamse politicus gaf hiermee te kennen dat hij terug is bij de ABOP en niets moet hebben van de NDP.

Precies een maand geleden, op 17 april, gaf Modiwirijo in een brief aan ABOP voorzitter Ronnie Brunswijk te kennen dat hij de partij zou verlaten. Hij sloot zich daarna aan bij de NDP. Dat heeft kennelijk niet lang geduurd; Modiwirijo is nu weer overgelopen en terug bij de ABOP.

Op social media wordt laconiek gereageerd op wat men het overloop gedrag van Modiwirijo noemt. Het feit dat hij binnen kort tijd twee keer overloopt wordt hem niet in dank afgenomen. Mensen die zo vlak voor de verkiezingen overlopen kun je sowieso niet serieus nemen, is de strekking.