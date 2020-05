Ministerie vernietigt 200.000 verkeerde stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname heeft op advies van het Onafhankelijk Kiesbureau besloten om 200.000 foutief gedrukte stembiljetten te vernietigen. Dit gebeurde op 16 mei om 9.00 uur te Marina Doerga. Het gaat om stembiljetten uit de districten Paramaribo, Wanica en Marowijne die gecorrigeerd moesten worden.

Op de stembiljetten in de districten Paramaribo, Wanica en Sipaliwini, kwam de politieke partij SDU niet voor met het partijlogo. Dit, omdat zij geen digitaal logo hadden aangeleverd en daarom met een demologo voorkwamen op de biljetten. Met het opsturen van de juiste op vrijdag 15 mei, is dit gecorrigeerd.

Een andere correctie betreft het dubbel voorkomen van een DNA-kandidaat van HVB. Dit kon worden rechtgetrokken, voordat de stembiljetten werden gedrukt.

De laatste correctie was de vervanging van de foto van een kandidaat van de NPS in het district Marowijne. De partij had voor een mannelijke DNA-kandidaat een foto van een vrouw aangeleverd. Bij de controle was dit kennelijk niet opgemerkt door hen, omdat zij de finale lijst voor akkoord hadden geparafeerd.

De vernietiging van de foutieve stembiljetten vond plaats onder toezicht van het Onafhankelijk Kiesbureau en het Korps Politie Suriname.