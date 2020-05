Dronken zoon slaat arm moeder kapot om onheuse behandeling

Een dronken zoon heeft zijn moeder eerder deze week in het politieressort Uitvlugt zodanig mishandeld dat zij een armfractuur heeft opgelopen. Volgens de politie heeft de verdachte dat gedaan omdat hij vond dat zij hem onheus behandelde.

Na de daad maakte de zoon zich uit de voeten. De politie in Suriname kreeg de melding van de zware mishandeling en ging ter plaatse voor onderzoek. De verdachte is toen opgespoord en aangehouden.

De zoon is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De politie is bezig na te gaan wat zich precies heeft afgespeeld.