Bromfietser verleent geen voorrang en raakt zwaargewond

Bij een aanrijding in Suriname is deze bromfietser zaterdagavond zwaargewond geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval zaterdag rond 22.45u plaats vond op de kruising van de Julianastraat en de Emmastraat in Nieuw-Nickerie.

Volgens de eerste berichten zou de bromfietser geen voorrang hebben verleend op voornoemde kruising. Hij werd daarbij hard geraakt door een personenauto. Het slachtoffer ‘vloog’ na de klap eerst tegen de voorruit van de auto, waarna hij in een trens belandde.

De man liep door de aanrijding ernstig letsel op aan beide benen en aan zijn hoofd. Hij was niet aanspreekbaar en is met een ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Nickerie.

Op de foto (inzet) is de schade aan de auto te zien, waaruit af te leiden is hoe hard de klap moet zijn geweest. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.