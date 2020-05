Zondag 17 mei weer repatriatie vlucht uit Nederland naar Suriname

Morgen, zondag 17 mei, is er opnieuw een repatriatie vlucht uit Nederland naar Suriname. Het gaat om ongeveer 320 mensen die in het buitenland gestrand waren, vanwege de sluiting van het Surinaamse luchtruim op 14 maart jongstleden. Ze komen met een KLM vlucht terug.

Onder de repatrianten zitten, naast mensen die gestrand waren in Nederland, ook 11 Surinaamse repatrianten uit India. Aanvankelijk zouden alle 23 gestrande personen personen in India terug komen met deze vlucht, maar dat is niet gelukt.

Gestrande passagiers met een KLM-ticket hoeven niets te betalen, terwijl personen met een SLM-ticket 700 euro moeten betalen voor hun terugreis werd eerder bekend.

Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van NCCR, verwacht vóór de verkiezingen na zondag geen repatriatievluchten meer. Dit heeft ook te maken met het aantal quarantaine faciliteiten. Op dit moment zijn 576 personen in quarantaine.

Daar komen nog ruim 300 bij want alle repatrianten uit Nederland gaan meteen in quarantaine bij aankomst in Suriname.

