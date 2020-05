Vrouw probeert drugs en telefoon voor haar vriend in gevangenis te brengen

Een 32-jarige vrouw is op zaterdag 9 mei, tijdens gedetineerde bezoek aangehouden door penitentiaire ambtenaren van de strafinrichting Santo Boma. Ze probeerde drugs en een zaktelefoon voor haar vriend in de gevangenis te brengen, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De vrouw Meevie A. werd aangehouden nadat de ambtenaren tijdens visitatie van haar spullen, 61 gram marihuana (jamie) en een zaktelefoon compleet met oplader ontdekten in een pakje Big Foot snack.

Ze verklaarde dat de verboden spullen voor haar vriend bestemd waren die een gevangenisstraf in de genoemde inrichting uitzit. Daartoe gevraagd verklaarde de vriend dat hij niet wist dat Meevie de drug en de zaktelefoon met oplader voor hem zou brengen.

Meevie is, samen met de in beslag genomen drug en de zaktelefoon met oplader, voor nader onderzoek overgedragen aan de politie van het bureau Santo Boma. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is ze door de politie achter slot en grendel gezet voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen.