Torarica Resort opent vandaag weer haar deuren

Nadat vrijdag 15 mei bekend werd dat veel ondernemingen en bedrijven in Suriname per direct weer open kunnen, mits er voldaan wordt aan een aantal strikte, nieuwe voorwaarden, heeft Torarica bekend gemaakt dat de deuren van Torarica Resort en Tangelo op 16 mei 2020 weer open staan voor het publiek

“Voor de heropening van Torarica Resort en Tangelo is het van essentieel belang dat wij de welbekende maatregelen blijven handhaven in alle outlets van de Torarica Group” aldus het bedrijf in een persbericht. De maatregelen die het bedrijf hanteert zien er als volgt uit:

houden aan de 1,5 meter afstand met behulp van ‘afstand’ stickers op diverse locaties;

het aanpassen van de afstanden tussen tafels en zitplaatsen;

minimaal fysiek contact tussen medewerkers en gasten door middel van online bestelmodules en mobiel bankieren;

signs rondom het terrein met de nodige voorzorgmaatregelen zoals het optimaal wassen en desinfecteren van de handen.

Het bedrijf meldt verder: Daarnaast moet worden opgemerkt dat wij in kader van minimaal fysiek contact, onze gasten enkel van digitale menu’s zullen voorzien. Gasten krijgen toegang tot deze menu’s door de op verschillende strategische locaties geplaatste QR codes te scannen met hun mobiele apparaat. Voor wat betreft de openingstijden is het Pool Terras vooralsnog geopend van 06:00 tot 22:30 en Tangelo van 08:00 tot 22:30 uur. TorWellness is geopend van 09:00 tot 21:00 uur.

“Wij zijn al meer dan 57 jaar tot uw dienst en met zoveel jaren ervaring, kennis en inzicht kijken wij vol opgetogenheid uit naar onze heropening. Wij kunnen vol zekerheid zeggen dat het hotel COVID-19 vrij is. Met de heropening zullen wij alle nodige maatregelen blijven voortzetten om de veiligheid van onze gasten en medewerkers te waarborgen. Torarica Resort is terug om u van dienst te zijn!” aldus Torarica Resort.