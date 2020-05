Theaterstuk Okasi-Gron 2020 vandaag op TV

Het theaterstuk Okasi-Gron 2020; Who’ll be the new OG? dat op 22 november 2019, in première ging, wordt morgen om 17.30 Nederlandse tijd (12.30 Surinaamse tijd) uitgezonden op Apintie TV en is ook te volgen op internet via www.apintie.sr/live.

Okasi-Gron 2020wil de kijker uitdagen om in de (lach)spiegel van de (Surinaamse) politieke geschiedenis te kijken. Het laat zien hoe wij als kiezers bewust of onbewust het spelletje meespelen. Behalve nadenken, wordt er van de bezoekers tijdens het stuk ook een actieve rol gevraagd!

Okasi-Gron 2020 is een bewerking van het theaterstuk Follow the Leaderuit 1998. Scriptschrijver Guus Pengel debuteerde ermee op het Hollandse Nieuwe festival. Het stuk is echter nooit in Suriname op de planken gebracht. Het leek ons mooi om een eigentijdse Surinaamse bewerking te maken aan de vooravond van de verkiezingen 2020.

Okasi-Gron, land van het eeuwig potentieel, staat aan de vooravond van verkiezingen. Het stuk volgt journaliste Myrthe, vers uit Holland maar met Okasi-Gronse roots, die denkt de waarheid al op haar laptop te hebben meegenomen. Zij ontmoet ‘Betrouwbare Bron’ Calise, die warme relaties onderhoudt met de 2 belangrijkste kandidaten, Cap en Chief. Daarnaast ontmoet Myrthe de idealistische muzikant Thomas, die haarfijn blootlegt wat er mis is met de politieke realiteit van Okasi-Gron.

De climax komt in een ‘live’ verkiezingsdebat waar kijkers hun stem kunnen appen. Waarvoor kiezen de burgers? Gaat Okasi-Gron eindelijk van potentieel naar reëel welzijn?