Politie houdt illegale vreemde valuta opkopers en wisselaars aan

Een gemengde politie eenheid bestaande uit onder andere medewerkers van de afdeling Fraude en Economische Delicten, heeft op maandag 11 en woensdag 12 mei met behulp van informatie vanuit de samenleving opgetreden tegen illegale vreemde valuta opkopers en wisselaars. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Zo heeft de politie op maandag 11 mei opgetreden tegen de illegale vreemd geld opkopers: Clifford L. (36), Feleroo A. (24) en Emerzeer B.(32). Deze mannen zijn aangehouden ter zake overtreding van de Wet Economische Delicten en de Wet Bedrijven en Beroepen. Na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname zijn deze verdachten heengezonden, nadat zij bij proces-verbaal zijn verhoort.

Op woensdag 12 mei is de 43-jarige Radjkoemar, R. te Meerzorg aangehouden. Radjkoemar hield zich ook bezig met het illegaal opkopen van vreemd geld. Bij hem is een geldbedrag in Euro’s en in Surinaamse dollar aangetroffen en in beslag genomen. Deze strafzaak is buiten proces afgehandeld. Het vreemd geld is verbeurt verklaart en Radjkoemar heeft een fikse boete in Surinaamse dollar betaalt, meldt de Surinaamse politie.