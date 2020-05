Minister Misiekaba stelt die-hard NDP’er aan als zijn nieuwe beleidsadviseur

Dit is Patricia van Ommeren die door de Surinaamse minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), André Misiekaba, afgelopen woensdag benoemd is als beleidsadviseur op zijn ministerie. De vrouw ook wel bekend als ‘Mama’ of ‘Deki Bolu’, is één van de circa vijftig mensen die een vaste aanstelling van Misiekaba hebben gekregen.

Wat Van Ommeren precies gaat doen, is niet geheel duidelijk. Volgens Misiekaba zal ze adviseren op met name politiek gebied. Welke ervaring zij daarvoor heeft is ook niet geheel duidelijk, maar volgens de minister is ze een ervaren politica.

“Patricia van Ommeren is geen onbekende in Suriname. Ik heb gemeend haar als beleidsadviseur in te stellen en met name op politiek gebied. Mevrouw van Ommeren is een ervaren poltica en met name op politiek gebied gaat ze mij adviseren” aldus Misiekaba.

Critici hebben met verbazing gereageerd op het feit dat Misiekaba minder dan twee weken voor de verkiezingen met baantjes loopt te strooien en een vaste aanstelling aan mensen geeft. Dat Van Ommeren wordt aangesteld als beleidsadviseur op zijn ministerie zien zij ook als het zoveelste bewijs dat de NDP schaamteloos haar politieke vrienden op diverse plekken loopt te accommoderen.

Deki Bolu in actie:

U beleids adviseur Posted by Rashad Taus on Friday, 15 May 2020

Die-hard NDP’er Patricia van Ommeren in volledig paars te OCER.