Journalist ontkent positief stuk over Suriname in Washington Post te hebben geschreven

Via social media wordt de afgelopen 24 uur een nieuwsbericht verspreidt, dat afkomstig zou zijn van de gezaghebbende Amerikaanse krant The Washington Post. In het artikel met de titel ‘Suriname a symbol of hope in a global pandemic’ wordt de Surinaamse regering geroemd om haar goede aanpak tijdens de corona crisis. Maar het bericht is gewoon fake.

De journalist wiens naam als auteur bij het artikel staat, Lenny Bernstein, heeft eerder vandaag namelijk verklaard dat hij het artikel absoluut niet heeft geschreven. Bernstein is Health and medicine reporter voor de krant en schrijft alleen over Amerika.

De vraag die vervolgens rijst is: wie heeft het dan wel geschreven en de wereld ingestuurd. Sommigen, waaronder de Surinaamse krant De Ware Tijd, insinueren dat het artikel geschreven is door een zekere Steven Dijksteel, die PR werk voor de NDP zou hebben gedaan. Dat zou blijken uit de meta info van het PDF bestand. De naam van Dijksteel zou daar te zien zijn.

Mocht dit zo zijn, dan zou dat wijzen op een bewuste fake news actie vanuit de regeringspartij de NDP. Dijsteel zelf heeft vandaag meteen gereageerd en zegt dat hij er niets mee te maken heeft. Hij zegt het volgende erover: