Drugs dealend drietal aangehouden door Narcotica Brigade Suriname

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade, bijgestaan door leden van de Narcotica Intelligence Unit (N.I.U.) hebben eind vorige maand de 46-jarige vrouw Andjaniedebie R., de 47- jarige Radjkoemar, C. en de 46-jarige Pardeepkumar J. aangehouden inzake het dealen van drugs. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Voorafgaand aan de arrestaties werd een inval gepleegd op een woonadres in de Mawakaboweg in het district Wanica. Op die dag werd de vrouw aangehouden, nadat in de woning een hoeveelheid cocaïne werd aangetroffen. Behalve de drugs is ook een geldbedrag in het huis aangetroffen, die vermoedelijk afkomstig is van drugverkoop.

In het verlengde van de aanhouding van Andjaniedebie zijn op zaterdag 25 april op hetzelfde woonadres, de twee mannen aangehouden. Zij zijn vermoedelijk de kompanen van Andjaniedebie binnen het drugsverkoop gebeuren meldt de politie.

Zowel de cocaïne als het geld zijn hangende het onderzoek in beslag genomen door de politie. Het drietal is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, door de Narcotica Brigade, in verzekering gesteld voor overtreding van de wet verdovende Middelen.