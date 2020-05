SLM probeert met alternatieve methoden hoofd boven water te houden

Ook de luchtvaartsector is zwaar getroffen door de Covid-19 pandemie. Nu bijkans alle landen een lockdown hanteren, vinden er nauwelijks vluchten plaats. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is ook niet bespaard gebleven, maar hanteert alternatieve methoden om het hoofd boven water te houden. Dit zei directeur Radjesh Radjkoemar in het programma ACTUA.

De focus is nu gericht op de chartermarkt en cargovluchten om toch nog wat geld in het laadje te brengen. Er zijn goede afspraken met ondermeer groenteboeren in Suriname om zo op regelmatige basis groenten te exporteren. Radjkoemar beseft dat zolang de Covid-19 pandemie voortduurt, de problemen voor de luchtvaartsector groter worden.

Er is daarom ook een pakket ingediend bij de regering om zich te buigen over financiële steun. De situatie heeft ervoor gezorgd dat de directie na afstemming met de vakbond binnen het bedrijf zaken als toelagen heeft bevroren. Verder wordt op dagbasis de cashflow van de onderneming goed in de gaten gehouden.

Directeur Radjkoemar hoopt dat de situatie zich gauw normaliseert. De nieuwe kist, de Boeing 777, moet nog de ETOPS-certificering ondergaan voordat zij ingezet kan worden voor commerciële vluchten. De SLM-directeur garandeert dat de maatschappij niet stilzit, maar er alles aan doet om haar voortbestaan te garanderen.