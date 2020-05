OAS-waarnemers aanwezig tijdens verkiezingen in Suriname

Waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) zullen aanwezig zijn bij de verkiezingen van 25 mei aanstaande in Suriname. De OAS zal een 10 man tellende Electoral Observation Mission (EOM) naar Suriname sturen voor de waarneming. Dit meldt de OAS in een persbericht.

De EOM wordt geleid door Gonzalo Koncke, stafchef van het secretariaat-generaal. De missie bestaat uit specialisten op het gebied van electoraleorganisatie en technologie, electorale justitie, politiek-electorale financiƫn en de politieke participatie van vrouwen.

De verkiezingswaarnemingsmissie zal ook een alomvattende analyse van het verkiezingsproces van Suriname uitvoeren en de aanbevelingen opvolgen die voortvloeien uit de verkiezingswaarnemingsmissie van 2015. Teamleden zullen op de verkiezingsdag worden ingezet om het verloop van de stemming te observeren vanaf de opening van de stembureaus tot aan de tabel met de uitslag.

De OAS heeft de laatste zes verkiezingsprocessen in Suriname, van 1987 tot 2015 waargenomen. Hier is het volledig persbericht van de OAS te lezen omtrent hun aanwezigheid bij de komende verkiezingen in Suriname.