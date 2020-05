Kiezerslijsten Paramaribo en Wanica vol onregelmatigheden

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) in Suriname heeft ernstige onregelmatigheden ontdekt in de kiezerslijsten van kiesdistricten Paramaribo en Wanica. Op ongeveer 75% van de adressen in Paramaribo en Wanica zijn er aantallen van 10 tot 150 personen die daar niet thuishoren, geregistreerd.

Dat blijkt uit een brief die het OKB naar minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft gestuurd, meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Uit informatie van diverse hoofdstembureaus is ook geconstateerd dat landelijk overleden personen voorkomen op de digitale kiezerslijst.

Het OKB vermoed dat het inactieve kiezersbestand is toegevoegd aan de kiezerslijst. De kiezerslijst is hierdoor zeer vervuild geraakt en geeft het aantal kiesgerechtigden niet correct weer, aldus Starnieuws.

Of er sprake is van fraude is niet duidelijk. Het OKB zegt er gelet op de korte tijd naar de verkiezing toe, op dit moment geen diepgaand onderzoek naar fraude gedaan kan worden.

Het bericht van het OKB over de ontdekking van onregelmatigheden in de kiezerslijsten komt precies op het moment dat er op social media voorbeelden rond gaan van lijsten. In onderstaand plaatje zou te zien zijn dat er op 1 adres diverse personen geregistreerd staan.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het in dit geval echter gaat om een appartementencomplex van Jehova’s Getuigen, waar meerdere mensen al langer dan 20 jaren woonachtig zijn: